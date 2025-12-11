报价部分
货币 / PURR
PURR: Hyperliquid Strategies Inc

3.76 USD 0.10 (2.59%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PURR汇率已更改-2.59%。当日，交易品种以低点3.67和高点3.96进行交易。

关注Hyperliquid Strategies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PURR股票今天的价格是多少？

Hyperliquid Strategies Inc股票今天的定价为3.76。它在3.67 - 3.96范围内交易，昨天的收盘价为3.86，交易量达到2128。PURR的实时价格图表显示了这些更新。

Hyperliquid Strategies Inc股票是否支付股息？

Hyperliquid Strategies Inc目前的价值为3.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.53%和USD。实时查看图表以跟踪PURR走势。

如何购买PURR股票？

您可以以3.76的当前价格购买Hyperliquid Strategies Inc股票。订单通常设置在3.76或4.06附近，而2128和-4.08%显示市场活动。立即关注PURR的实时图表更新。

如何投资PURR股票？

投资Hyperliquid Strategies Inc需要考虑年度范围3.33 - 4.65和当前价格3.76。许多人在以3.76或4.06下订单之前，会比较-11.53%和。实时查看PURR价格图表，了解每日变化。

Hyperliquid Strategies Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hyperliquid Strategies Inc的最高价格是4.65。在3.33 - 4.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hyperliquid Strategies Inc的绩效。

Hyperliquid Strategies Inc股票的最低价格是多少？

Hyperliquid Strategies Inc（PURR）的最低价格为3.33。将其与当前的3.76和3.33 - 4.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PURR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PURR股票是什么时候拆分的？

Hyperliquid Strategies Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.86和-11.53%中可见。

日范围
3.67 3.96
年范围
3.33 4.65
前一天收盘价
3.86
开盘价
3.92
卖价
3.76
买价
4.06
最低价
3.67
最高价
3.96
交易量
2.128 K
日变化
-2.59%
月变化
-11.53%
6个月变化
-11.53%
年变化
-11.53%
11 十二月, 星期四
09:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:00
ALL
石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
13:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​-103.544 B
前值
$​-59.550 B
13:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.832 B
13:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​340.382 B
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
196 K
前值
191 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.925 M
前值
1.939 M
18:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.694%