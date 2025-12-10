- Übersicht
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
Der Wechselkurs von PURR hat sich für heute um -3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.74 bis zu einem Hoch von 3.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hyperliquid Strategies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PURR heute?
Die Aktie von Hyperliquid Strategies Inc (PURR) notiert heute bei 3.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.74 - 3.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.86 und das Handelsvolumen erreichte 479. Das Live-Chart von PURR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PURR Dividenden?
Hyperliquid Strategies Inc wird derzeit mit 3.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PURR zu verfolgen.
Wie kaufe ich PURR-Aktien?
Sie können Aktien von Hyperliquid Strategies Inc (PURR) zum aktuellen Kurs von 3.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.74 oder 4.04 platziert, während 479 und -4.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PURR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PURR-Aktien?
Bei einer Investition in Hyperliquid Strategies Inc müssen die jährliche Spanne 3.33 - 4.65 und der aktuelle Kurs 3.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -12.00% und -12.00%, bevor sie Orders zu 3.74 oder 4.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PURR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hyperliquid Strategies Inc?
Der höchste Kurs von Hyperliquid Strategies Inc (PURR) im vergangenen Jahr lag bei 4.65. Innerhalb von 3.33 - 4.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.86 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hyperliquid Strategies Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hyperliquid Strategies Inc?
Der niedrigste Kurs von Hyperliquid Strategies Inc (PURR) im Laufe des Jahres betrug 3.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.74 und der Spanne 3.33 - 4.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PURR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PURR statt?
Hyperliquid Strategies Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.86 und -12.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.86
- Eröffnung
- 3.92
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Tief
- 3.74
- Hoch
- 3.96
- Volumen
- 479
- Tagesänderung
- -3.11%
- Monatsänderung
- -12.00%
- 6-Monatsänderung
- -12.00%
- Jahresänderung
- -12.00%
- Akt
- 0.8%
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
- -1.812 M
- Erw
- 4.780 M
- Vorh
- 0.574 M
- Akt
- 0.308 M
- Erw
- 0.101 M
- Vorh
- -0.457 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh