PURR: Hyperliquid Strategies Inc
El tipo de cambio de PURR de hoy ha cambiado un -2.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.67, mientras que el máximo ha alcanzado 3.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hyperliquid Strategies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PURR hoy?
Hyperliquid Strategies Inc (PURR) se evalúa hoy en 3.76. El instrumento se negocia dentro de 3.67 - 3.96; el cierre de ayer ha sido 3.86 y el volumen comercial ha alcanzado 2128. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PURR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Hyperliquid Strategies Inc?
Hyperliquid Strategies Inc se evalúa actualmente en 3.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.53% y USD. Monitoree los movimientos de PURR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PURR?
Puede comprar acciones de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) al precio actual de 3.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 3.76 o 4.06, mientras que 2128 y -4.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PURR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PURR?
Invertir en Hyperliquid Strategies Inc implica tener en cuenta el rango anual 3.33 - 4.65 y el precio actual 3.76. Muchos comparan -11.53% y -11.53% antes de colocar órdenes en 3.76 o 4.06. Estudie los cambios diarios de precios de PURR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Hyperliquid Strategies Inc?
El precio más alto de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) en el último año ha sido 4.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.33 - 4.65, una comparación con 3.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Hyperliquid Strategies Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Hyperliquid Strategies Inc?
El precio más bajo de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) para el año ha sido 3.33. La comparación con los actuales 3.76 y 3.33 - 4.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PURR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PURR?
En el pasado, Hyperliquid Strategies Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.86 y -11.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.86
- Open
- 3.92
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.67
- High
- 3.96
- Volumen
- 2.128 K
- Cambio diario
- -2.59%
- Cambio mensual
- -11.53%
- Cambio a 6 meses
- -11.53%
- Cambio anual
- -11.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- $-103.544 B
- Prev.
- $-59.550 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.832 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $340.382 B
- Act.
-
- Pronós.
- 196 K
- Prev.
- 191 K
- Act.
-
- Pronós.
- 1.925 M
- Prev.
- 1.939 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.694%