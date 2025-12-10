- Panoramica
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
Il tasso di cambio PURR ha avuto una variazione del -3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.74 e ad un massimo di 3.96.
Segui le dinamiche di Hyperliquid Strategies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PURR oggi?
Oggi le azioni Hyperliquid Strategies Inc sono prezzate a 3.74. Viene scambiato all'interno di 3.74 - 3.96, la chiusura di ieri è stata 3.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 479. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PURR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Hyperliquid Strategies Inc pagano dividendi?
Hyperliquid Strategies Inc è attualmente valutato a 3.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PURR.
Come acquistare azioni PURR?
Puoi acquistare azioni Hyperliquid Strategies Inc al prezzo attuale di 3.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.74 o 4.04, mentre 479 e -4.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PURR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PURR?
Investire in Hyperliquid Strategies Inc implica considerare l'intervallo annuale 3.33 - 4.65 e il prezzo attuale 3.74. Molti confrontano -12.00% e -12.00% prima di effettuare ordini su 3.74 o 4.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PURR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hyperliquid Strategies Inc?
Il prezzo massimo di Hyperliquid Strategies Inc nell'ultimo anno è stato 4.65. All'interno di 3.33 - 4.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hyperliquid Strategies Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hyperliquid Strategies Inc?
Il prezzo più basso di Hyperliquid Strategies Inc (PURR) nel corso dell'anno è stato 3.33. Confrontandolo con gli attuali 3.74 e 3.33 - 4.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PURR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PURR?
Hyperliquid Strategies Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.86 e -12.00%.
- Chiusura Precedente
- 3.86
- Apertura
- 3.92
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Minimo
- 3.74
- Massimo
- 3.96
- Volume
- 479
- Variazione giornaliera
- -3.11%
- Variazione Mensile
- -12.00%
- Variazione Semestrale
- -12.00%
- Variazione Annuale
- -12.00%
- Agire
- 0.8%
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Agire
- -1.812 M
- Fcst
- 4.780 M
- Prev
- 0.574 M
- Agire
- 0.308 M
- Fcst
- 0.101 M
- Prev
- -0.457 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev