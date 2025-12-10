КотировкиРазделы
PURR: Hyperliquid Strategies Inc

3.74 USD 0.12 (3.11%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PURR за сегодня изменился на -3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.74, а максимальная — 3.96.

Следите за динамикой Hyperliquid Strategies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PURR сегодня?

Hyperliquid Strategies Inc (PURR) сегодня оценивается на уровне 3.74. Инструмент торгуется в пределах 3.74 - 3.96, вчерашнее закрытие составило 3.86, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PURR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hyperliquid Strategies Inc?

Hyperliquid Strategies Inc в настоящее время оценивается в 3.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.00% и USD. Отслеживайте движения PURR на графике в реальном времени.

Как купить акции PURR?

Вы можете купить акции Hyperliquid Strategies Inc (PURR) по текущей цене 3.74. Ордера обычно размещаются около 3.74 или 4.04, тогда как 479 и -4.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PURR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PURR?

Инвестирование в Hyperliquid Strategies Inc предполагает учет годового диапазона 3.33 - 4.65 и текущей цены 3.74. Многие сравнивают -12.00% и -12.00% перед размещением ордеров на 3.74 или 4.04. Изучайте ежедневные изменения цены PURR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hyperliquid Strategies Inc?

Самая высокая цена Hyperliquid Strategies Inc (PURR) за последний год составила 4.65. Акции заметно колебались в пределах 3.33 - 4.65, сравнение с 3.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hyperliquid Strategies Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hyperliquid Strategies Inc?

Самая низкая цена Hyperliquid Strategies Inc (PURR) за год составила 3.33. Сравнение с текущими 3.74 и 3.33 - 4.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PURR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PURR?

В прошлом Hyperliquid Strategies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.86 и -12.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.74 3.96
Годовой диапазон
3.33 4.65
Предыдущее закрытие
3.86
Open
3.92
Bid
3.74
Ask
4.04
Low
3.74
High
3.96
Объем
479
Дневное изменение
-3.11%
Месячное изменение
-12.00%
6-месячное изменение
-12.00%
Годовое изменение
-12.00%
