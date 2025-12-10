- Обзор рынка
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
Курс PURR за сегодня изменился на -3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.74, а максимальная — 3.96.
Следите за динамикой Hyperliquid Strategies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PURR сегодня?
Hyperliquid Strategies Inc (PURR) сегодня оценивается на уровне 3.74. Инструмент торгуется в пределах 3.74 - 3.96, вчерашнее закрытие составило 3.86, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PURR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hyperliquid Strategies Inc?
Hyperliquid Strategies Inc в настоящее время оценивается в 3.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.00% и USD. Отслеживайте движения PURR на графике в реальном времени.
Как купить акции PURR?
Вы можете купить акции Hyperliquid Strategies Inc (PURR) по текущей цене 3.74. Ордера обычно размещаются около 3.74 или 4.04, тогда как 479 и -4.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PURR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PURR?
Инвестирование в Hyperliquid Strategies Inc предполагает учет годового диапазона 3.33 - 4.65 и текущей цены 3.74. Многие сравнивают -12.00% и -12.00% перед размещением ордеров на 3.74 или 4.04. Изучайте ежедневные изменения цены PURR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hyperliquid Strategies Inc?
Самая высокая цена Hyperliquid Strategies Inc (PURR) за последний год составила 4.65. Акции заметно колебались в пределах 3.33 - 4.65, сравнение с 3.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hyperliquid Strategies Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hyperliquid Strategies Inc?
Самая низкая цена Hyperliquid Strategies Inc (PURR) за год составила 3.33. Сравнение с текущими 3.74 и 3.33 - 4.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PURR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PURR?
В прошлом Hyperliquid Strategies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.86 и -12.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.86
- Open
- 3.92
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Low
- 3.74
- High
- 3.96
- Объем
- 479
- Дневное изменение
- -3.11%
- Месячное изменение
- -12.00%
- 6-месячное изменение
- -12.00%
- Годовое изменение
- -12.00%
- Акт.
- 0.8%
- Прог.
- 0.9%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- -1.812 млн
- Прог.
- 4.780 млн
- Пред.
- 0.574 млн
- Акт.
- 0.308 млн
- Прог.
- 0.101 млн
- Пред.
- -0.457 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.