クォートセクション
通貨 / PURR
株に戻る

PURR: Hyperliquid Strategies Inc

3.74 USD 0.12 (3.11%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

PURRの今日の為替レートは、-3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり3.74の安値と3.96の高値で取引されました。

Hyperliquid Strategies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

PURR株の現在の価格は？

Hyperliquid Strategies Incの株価は本日3.74です。3.74 - 3.96内で取引され、前日の終値は3.86、取引量は479に達しました。PURRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Hyperliquid Strategies Incの株は配当を出しますか？

Hyperliquid Strategies Incの現在の価格は3.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.00%やUSDにも注目します。PURRの動きはライブチャートで確認できます。

PURR株を買う方法は？

Hyperliquid Strategies Incの株は現在3.74で購入可能です。注文は通常3.74または4.04付近で行われ、479や-4.59%が市場の動きを示します。PURRの最新情報はライブチャートで確認できます。

PURR株に投資する方法は？

Hyperliquid Strategies Incへの投資では、年間の値幅3.33 - 4.65と現在の3.74を考慮します。注文は多くの場合3.74や4.04で行われる前に、-12.00%や-12.00%と比較されます。PURRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Hyperliquid Strategies Incの株の最高値は？

Hyperliquid Strategies Incの過去1年の最高値は4.65でした。3.33 - 4.65内で株価は大きく変動し、3.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hyperliquid Strategies Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Hyperliquid Strategies Incの株の最低値は？

Hyperliquid Strategies Inc(PURR)の年間最安値は3.33でした。現在の3.74や3.33 - 4.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PURRの動きはライブチャートで確認できます。

PURRの株式分割はいつ行われましたか？

Hyperliquid Strategies Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.86、-12.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.74 3.96
1年のレンジ
3.33 4.65
以前の終値
3.86
始値
3.92
買値
3.74
買値
4.04
安値
3.74
高値
3.96
出来高
479
1日の変化
-3.11%
1ヶ月の変化
-12.00%
6ヶ月の変化
-12.00%
1年の変化
-12.00%
10 12月, 水曜日
13:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
0.8%
期待
0.9%
0.9%
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-1.812 M
期待
4.780 M
0.574 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
0.308 M
期待
0.101 M
-0.457 M
19:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
19:00
USD
FOMC経済予測
実際
期待
19:00
USD
Fed金利決定
実際
期待
4.00%
19:00
USD
連邦予算収支
実際
期待
19:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待