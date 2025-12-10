- 概要
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
PURRの今日の為替レートは、-3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり3.74の安値と3.96の高値で取引されました。
Hyperliquid Strategies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
PURR株の現在の価格は？
Hyperliquid Strategies Incの株価は本日3.74です。3.74 - 3.96内で取引され、前日の終値は3.86、取引量は479に達しました。PURRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Hyperliquid Strategies Incの株は配当を出しますか？
Hyperliquid Strategies Incの現在の価格は3.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.00%やUSDにも注目します。PURRの動きはライブチャートで確認できます。
PURR株を買う方法は？
Hyperliquid Strategies Incの株は現在3.74で購入可能です。注文は通常3.74または4.04付近で行われ、479や-4.59%が市場の動きを示します。PURRの最新情報はライブチャートで確認できます。
PURR株に投資する方法は？
Hyperliquid Strategies Incへの投資では、年間の値幅3.33 - 4.65と現在の3.74を考慮します。注文は多くの場合3.74や4.04で行われる前に、-12.00%や-12.00%と比較されます。PURRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Hyperliquid Strategies Incの株の最高値は？
Hyperliquid Strategies Incの過去1年の最高値は4.65でした。3.33 - 4.65内で株価は大きく変動し、3.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hyperliquid Strategies Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Hyperliquid Strategies Incの株の最低値は？
Hyperliquid Strategies Inc(PURR)の年間最安値は3.33でした。現在の3.74や3.33 - 4.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PURRの動きはライブチャートで確認できます。
PURRの株式分割はいつ行われましたか？
Hyperliquid Strategies Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.86、-12.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 3.86
- 始値
- 3.92
- 買値
- 3.74
- 買値
- 4.04
- 安値
- 3.74
- 高値
- 3.96
- 出来高
- 479
- 1日の変化
- -3.11%
- 1ヶ月の変化
- -12.00%
- 6ヶ月の変化
- -12.00%
- 1年の変化
- -12.00%
- 実際
- 0.8%
- 期待
- 0.9%
- 前
- 0.9%
- 実際
- -1.812 M
- 期待
- 4.780 M
- 前
- 0.574 M
- 実際
- 0.308 M
- 期待
- 0.101 M
- 前
- -0.457 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前