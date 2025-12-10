- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
A taxa do PURR para hoje mudou para -3.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.74 e o mais alto foi 3.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Hyperliquid Strategies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PURR hoje?
Hoje Hyperliquid Strategies Inc (PURR) está avaliado em 3.74. O instrumento é negociado dentro de 3.74 - 3.96, o fechamento de ontem foi 3.86, e o volume de negociação atingiu 479. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PURR em tempo real.
As ações de Hyperliquid Strategies Inc pagam dividendos?
Atualmente Hyperliquid Strategies Inc está avaliado em 3.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.00% e USD. Monitore os movimentos de PURR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PURR?
Você pode comprar ações de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) pelo preço atual 3.74. Ordens geralmente são executadas perto de 3.74 ou 4.04, enquanto 479 e -4.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PURR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PURR?
Investir em Hyperliquid Strategies Inc envolve considerar a faixa anual 3.33 - 4.65 e o preço atual 3.74. Muitos comparam -12.00% e -12.00% antes de enviar ordens em 3.74 ou 4.04. Estude as mudanças diárias de preço de PURR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Hyperliquid Strategies Inc?
O maior preço de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) no último ano foi 4.65. As ações oscilaram bastante dentro de 3.33 - 4.65, e a comparação com 3.86 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hyperliquid Strategies Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Hyperliquid Strategies Inc?
O menor preço de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) no ano foi 3.33. A comparação com o preço atual 3.74 e 3.33 - 4.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PURR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PURR?
No passado Hyperliquid Strategies Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.86 e -12.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.86
- Open
- 3.92
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Low
- 3.74
- High
- 3.96
- Volume
- 479
- Mudança diária
- -3.11%
- Mudança mensal
- -12.00%
- Mudança de 6 meses
- -12.00%
- Mudança anual
- -12.00%
- Atu.
- 0.8%
- Projeç.
- 0.9%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- -1.812 milh
- Projeç.
- 4.780 milh
- Prév.
- 0.574 milh
- Atu.
- 0.308 milh
- Projeç.
- 0.101 milh
- Prév.
- -0.457 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.