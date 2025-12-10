- Aperçu
PURR: Hyperliquid Strategies Inc
Le taux de change de PURR a changé de -3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.74 et à un maximum de 3.96.
Suivez la dynamique Hyperliquid Strategies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PURR aujourd'hui ?
L'action Hyperliquid Strategies Inc est cotée à 3.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.74 - 3.96, a clôturé hier à 3.86 et son volume d'échange a atteint 479. Le graphique en temps réel du cours de PURR présente ces mises à jour.
L'action Hyperliquid Strategies Inc verse-t-elle des dividendes ?
Hyperliquid Strategies Inc est actuellement valorisé à 3.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -12.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PURR.
Comment acheter des actions PURR ?
Vous pouvez acheter des actions Hyperliquid Strategies Inc au cours actuel de 3.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 3.74 ou de 4.04, le 479 et le -4.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PURR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PURR ?
Investir dans Hyperliquid Strategies Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.33 - 4.65 et le prix actuel 3.74. Beaucoup comparent -12.00% et -12.00% avant de passer des ordres à 3.74 ou 4.04. Consultez le graphique du cours de PURR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Hyperliquid Strategies Inc ?
Le cours le plus élevé de Hyperliquid Strategies Inc l'année dernière était 4.65. Au cours de 3.33 - 4.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hyperliquid Strategies Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Hyperliquid Strategies Inc ?
Le cours le plus bas de Hyperliquid Strategies Inc (PURR) sur l'année a été 3.33. Sa comparaison avec 3.74 et 3.33 - 4.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PURR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PURR a-t-elle été divisée ?
Hyperliquid Strategies Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.86 et -12.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.86
- Ouverture
- 3.92
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Plus Bas
- 3.74
- Plus Haut
- 3.96
- Volume
- 479
- Changement quotidien
- -3.11%
- Changement Mensuel
- -12.00%
- Changement à 6 Mois
- -12.00%
- Changement Annuel
- -12.00%
- Act
- 0.8%
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Act
- -1.812 M
- Fcst
- 4.780 M
- Prev
- 0.574 M
- Act
- 0.308 M
- Fcst
- 0.101 M
- Prev
- -0.457 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev