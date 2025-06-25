Dövizler / PTY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PTY: Pimco Corporate & Income Opportunity Fund
14.41 USD 0.03 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PTY fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.36 ve Yüksek fiyatı olarak 14.42 aralığında işlem gördü.
Pimco Corporate & Income Opportunity Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTY haberleri
- Onex Partners, KKR’den sigorta platformu ISC’yi satın alacak
- PIMCO Update August 2025 | Valuations Remain Compelling
- Discover Financial Freedom Through Debt: PTY (NYSE:PTY)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- PTY CEF: Attractive Valuation And Growth Potential From Interest Rate Cuts (NYSE:PTY)
- PAXS: Finding Stability In The PIMCO Lineup (NYSE:PAXS)
- SCD: An Excellent Hybrid Fund For Income Investors, 9% Plus Yield (NYSE:SCD)
- Fed’s expansive experiment in strategy to get a reboot at Jackson Hole
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- Powell has used Jackson Hole to battle inflation and buoy jobs; he’s now caught between both
- PDO CEF: Limited Term Provides Valuation Stability (NYSE:PDO)
- PTY: Enjoy 10% Yield While Wait For Rate Cuts (NYSE:PTY)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- MCI: A Great Fund For The Long Term, But Has Outrageously High Premium
- Bad News For PIMCO CEF Vehicles
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- PTY Vs. PDO: Which 10%+ Yielding PIMCO Fund Is The Better Buy? (NYSE:PTY)
- PTY Vs. GOF: This Chart Tells Me To Stay Away From GOF (NYSE:PTY)
- PIMCO CEF Update: Falling Coverage And Key Secular Themes
- Bond giant PIMCO sees emerging markets in ’Goldilocks’ moment
- PIMCO says high debt limits fiscal options in future downturns
- PIMCO sees rate cuts leading next market rescue amid fiscal constraints
Günlük aralık
14.36 14.42
Yıllık aralık
11.70 14.87
- Önceki kapanış
- 14.38
- Açılış
- 14.37
- Satış
- 14.41
- Alış
- 14.71
- Düşük
- 14.36
- Yüksek
- 14.42
- Hacim
- 790
- Günlük değişim
- 0.21%
- Aylık değişim
- 1.98%
- 6 aylık değişim
- -0.62%
- Yıllık değişim
- -0.14%
21 Eylül, Pazar