Dövizler / PSN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PSN: Parsons Corporation
81.94 USD 0.50 (0.61%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSN fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.68 ve Yüksek fiyatı olarak 82.73 aralığında işlem gördü.
Parsons Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSN haberleri
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Parsons opens new facility near Redstone Arsenal to bolster defense work
- Parsons secures $81 million radar engineering contract with US Army
- BKSY's Growth Driven by Strong Government Contract Momentum
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.09%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.27%
- New Jersey DOT launches statewide traffic management system
- BKSY Stock Falls 28% in a Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Goldman Sachs upgrades CACI, cuts Parsons within cautious government IT view
- Goldman Sachs downgrades Parsons stock to Neutral on growth concerns
- Goldman Sachs upgrades CACI International stock rating to Buy on tech pivot
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Persimmon margin beats estimates; 2025 guidance unchanged
- Parsons secures $30 million radar development contract from US Army
- TransDigm price target raised to $1,839 from $1,815 at UBS
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Baird upgrades Parsons stock rating to Outperform on strong growth outlook
- Parsons (PSN) Q2 EPS Beats by 5%
- Parsons earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Parsons (PSN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Parsons Q2 2025 slides: mixed results prompt 8% premarket decline
Günlük aralık
80.68 82.73
Yıllık aralık
54.56 114.59
- Önceki kapanış
- 81.44
- Açılış
- 81.67
- Satış
- 81.94
- Alış
- 82.24
- Düşük
- 80.68
- Yüksek
- 82.73
- Hacim
- 2.979 K
- Günlük değişim
- 0.61%
- Aylık değişim
- 3.24%
- 6 aylık değişim
- 38.39%
- Yıllık değişim
- -20.75%
21 Eylül, Pazar