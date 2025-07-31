Валюты / PSN
PSN: Parsons Corporation
75.43 USD 0.78 (1.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSN за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.34, а максимальная — 76.52.
Следите за динамикой Parsons Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
74.34 76.52
Годовой диапазон
54.56 114.59
- Предыдущее закрытие
- 76.21
- Open
- 76.02
- Bid
- 75.43
- Ask
- 75.73
- Low
- 74.34
- High
- 76.52
- Объем
- 1.549 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -4.96%
- 6-месячное изменение
- 27.39%
- Годовое изменение
- -27.05%
