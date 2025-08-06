Währungen / PSN
PSN: Parsons Corporation
81.44 USD 1.44 (1.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSN hat sich für heute um -1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.96 bis zu einem Hoch von 83.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Parsons Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
80.96 83.48
Jahresspanne
54.56 114.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.88
- Eröffnung
- 82.90
- Bid
- 81.44
- Ask
- 81.74
- Tief
- 80.96
- Hoch
- 83.48
- Volumen
- 2.507 K
- Tagesänderung
- -1.74%
- Monatsänderung
- 2.61%
- 6-Monatsänderung
- 37.54%
- Jahresänderung
- -21.24%
