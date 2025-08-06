KurseKategorien
Währungen / PSN
Zurück zum Aktien

PSN: Parsons Corporation

81.44 USD 1.44 (1.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSN hat sich für heute um -1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.96 bis zu einem Hoch von 83.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Parsons Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSN News

Tagesspanne
80.96 83.48
Jahresspanne
54.56 114.59
Vorheriger Schlusskurs
82.88
Eröffnung
82.90
Bid
81.44
Ask
81.74
Tief
80.96
Hoch
83.48
Volumen
2.507 K
Tagesänderung
-1.74%
Monatsänderung
2.61%
6-Monatsänderung
37.54%
Jahresänderung
-21.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K