Dövizler / PRTS
PRTS: CarParts.com Inc
0.74 USD 0.04 (5.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRTS fiyatı bugün -5.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.74 ve Yüksek fiyatı olarak 0.81 aralığında işlem gördü.
CarParts.com Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRTS haberleri
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.74 0.81
Yıllık aralık
0.68 1.42
- Önceki kapanış
- 0.78
- Açılış
- 0.79
- Satış
- 0.74
- Alış
- 1.04
- Düşük
- 0.74
- Yüksek
- 0.81
- Hacim
- 846
- Günlük değişim
- -5.13%
- Aylık değişim
- -10.84%
- 6 aylık değişim
- -23.71%
- Yıllık değişim
- -17.78%
21 Eylül, Pazar