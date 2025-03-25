通貨 / PRTS
PRTS: CarParts.com Inc
0.78 USD 0.02 (2.63%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRTSの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり0.77の安値と0.82の高値で取引されました。
CarParts.com Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRTS News
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.77 0.82
1年のレンジ
0.68 1.42
- 以前の終値
- 0.76
- 始値
- 0.78
- 買値
- 0.78
- 買値
- 1.08
- 安値
- 0.77
- 高値
- 0.82
- 出来高
- 906
- 1日の変化
- 2.63%
- 1ヶ月の変化
- -6.02%
- 6ヶ月の変化
- -19.59%
- 1年の変化
- -13.33%
