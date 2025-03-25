Währungen / PRTS
PRTS: CarParts.com Inc
0.75 USD 0.03 (3.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRTS hat sich für heute um -3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.75 bis zu einem Hoch von 0.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die CarParts.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRTS News
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.75 0.81
Jahresspanne
0.68 1.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.78
- Eröffnung
- 0.79
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Tief
- 0.75
- Hoch
- 0.81
- Volumen
- 334
- Tagesänderung
- -3.85%
- Monatsänderung
- -9.64%
- 6-Monatsänderung
- -22.68%
- Jahresänderung
- -16.67%
