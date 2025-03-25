Divisas / PRTS
PRTS: CarParts.com Inc
0.76 USD 0.03 (3.80%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRTS de hoy ha cambiado un -3.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.75, mientras que el máximo ha alcanzado 0.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CarParts.com Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRTS News
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.75 0.81
Rango anual
0.68 1.42
- Cierres anteriores
- 0.79
- Open
- 0.81
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.75
- High
- 0.81
- Volumen
- 763
- Cambio diario
- -3.80%
- Cambio mensual
- -8.43%
- Cambio a 6 meses
- -21.65%
- Cambio anual
- -15.56%
