통화 / PRTS
PRTS: CarParts.com Inc
0.74 USD 0.04 (5.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRTS 환율이 오늘 -5.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.74이고 고가는 0.81이었습니다.
CarParts.com Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRTS News
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.74 0.81
년간 변동
0.68 1.42
- 이전 종가
- 0.78
- 시가
- 0.79
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- 저가
- 0.74
- 고가
- 0.81
- 볼륨
- 846
- 일일 변동
- -5.13%
- 월 변동
- -10.84%
- 6개월 변동
- -23.71%
- 년간 변동율
- -17.78%
20 9월, 토요일