PRTS: CarParts.com Inc
0.74 USD 0.04 (5.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRTS ha avuto una variazione del -5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.74 e ad un massimo di 0.81.
Segui le dinamiche di CarParts.com Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRTS News
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.74 0.81
Intervallo Annuale
0.68 1.42
- Chiusura Precedente
- 0.78
- Apertura
- 0.79
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Minimo
- 0.74
- Massimo
- 0.81
- Volume
- 846
- Variazione giornaliera
- -5.13%
- Variazione Mensile
- -10.84%
- Variazione Semestrale
- -23.71%
- Variazione Annuale
- -17.78%
21 settembre, domenica