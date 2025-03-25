QuotazioniSezioni
PRTS: CarParts.com Inc

0.74 USD 0.04 (5.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRTS ha avuto una variazione del -5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.74 e ad un massimo di 0.81.

Segui le dinamiche di CarParts.com Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.74 0.81
Intervallo Annuale
0.68 1.42
Chiusura Precedente
0.78
Apertura
0.79
Bid
0.74
Ask
1.04
Minimo
0.74
Massimo
0.81
Volume
846
Variazione giornaliera
-5.13%
Variazione Mensile
-10.84%
Variazione Semestrale
-23.71%
Variazione Annuale
-17.78%
