PRTS: CarParts.com Inc
0.79 USD 0.03 (3.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRTS за сегодня изменился на 3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.77, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой CarParts.com Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRTS
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.77 0.82
Годовой диапазон
0.68 1.42
- Предыдущее закрытие
- 0.76
- Open
- 0.77
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Low
- 0.77
- High
- 0.82
- Объем
- 998
- Дневное изменение
- 3.95%
- Месячное изменение
- -4.82%
- 6-месячное изменение
- -18.56%
- Годовое изменение
- -12.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.