PRTS: CarParts.com Inc
0.78 USD 0.02 (2.63%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRTS para hoje mudou para 2.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.77 e o mais alto foi 0.82.
Veja a dinâmica do par de moedas CarParts.com Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRTS Notícias
- CarParts.com secures $35 million investment from global industry leaders
- CarpParts.Com earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- CarParts.com shares tumble 11% on wider-than-expected Q2 loss
- CarParts.com faces NASDAQ delisting over share price
- CarParts.com shares plunge 8% on disappointing Q1 results
- CarParts.com (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.77 0.82
Faixa anual
0.68 1.42
- Fechamento anterior
- 0.76
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.77
- High
- 0.82
- Volume
- 906
- Mudança diária
- 2.63%
- Mudança mensal
- -6.02%
- Mudança de 6 meses
- -19.59%
- Mudança anual
- -13.33%
