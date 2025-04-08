FiyatlarBölümler
Dövizler / PRTC
PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares

16.20 USD 1.50 (10.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRTC fiyatı bugün 10.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.20 ve Yüksek fiyatı olarak 17.27 aralığında işlem gördü.

PureTech Health plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.20 17.27
Yıllık aralık
13.30 24.99
Önceki kapanış
14.70
Açılış
16.59
Satış
16.20
Alış
16.50
Düşük
16.20
Yüksek
17.27
Hacim
59
Günlük değişim
10.20%
Aylık değişim
2.14%
6 aylık değişim
-15.54%
Yıllık değişim
-16.92%
21 Eylül, Pazar