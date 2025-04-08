Dövizler / PRTC
PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares
16.20 USD 1.50 (10.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRTC fiyatı bugün 10.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.20 ve Yüksek fiyatı olarak 17.27 aralığında işlem gördü.
PureTech Health plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PRTC haberleri
Günlük aralık
16.20 17.27
Yıllık aralık
13.30 24.99
- Önceki kapanış
- 14.70
- Açılış
- 16.59
- Satış
- 16.20
- Alış
- 16.50
- Düşük
- 16.20
- Yüksek
- 17.27
- Hacim
- 59
- Günlük değişim
- 10.20%
- Aylık değişim
- 2.14%
- 6 aylık değişim
- -15.54%
- Yıllık değişim
- -16.92%
21 Eylül, Pazar