PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares
14.70 USD 0.09 (0.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRTC hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.50 bis zu einem Hoch von 15.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die PureTech Health plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.50 15.25
Jahresspanne
13.30 24.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.79
- Eröffnung
- 14.91
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Tief
- 14.50
- Hoch
- 15.25
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- -7.31%
- 6-Monatsänderung
- -23.36%
- Jahresänderung
- -24.62%
