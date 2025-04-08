货币 / PRTC
PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares
14.70 USD 0.69 (4.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRTC汇率已更改-4.48%。当日，交易品种以低点14.59和高点14.91进行交易。
关注PureTech Health plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRTC新闻
日范围
14.59 14.91
年范围
13.30 24.99
- 前一天收盘价
- 15.39
- 开盘价
- 14.91
- 卖价
- 14.70
- 买价
- 15.00
- 最低价
- 14.59
- 最高价
- 14.91
- 交易量
- 7
- 日变化
- -4.48%
- 月变化
- -7.31%
- 6个月变化
- -23.36%
- 年变化
- -24.62%
