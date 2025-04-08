КотировкиРазделы
Валюты / PRTC
Назад в Рынок акций США

PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares

14.70 USD 0.69 (4.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRTC за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.59, а максимальная — 14.91.

Следите за динамикой PureTech Health plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PRTC

Дневной диапазон
14.59 14.91
Годовой диапазон
13.30 24.99
Предыдущее закрытие
15.39
Open
14.91
Bid
14.70
Ask
15.00
Low
14.59
High
14.91
Объем
7
Дневное изменение
-4.48%
Месячное изменение
-7.31%
6-месячное изменение
-23.36%
Годовое изменение
-24.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.