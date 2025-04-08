Валюты / PRTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares
14.70 USD 0.69 (4.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRTC за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.59, а максимальная — 14.91.
Следите за динамикой PureTech Health plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRTC
- What Makes PureTech Health (PRTC) a New Buy Stock
- Seaport Therapeutics компании PureTech выводит второй препарат на клинические испытания
- PureTech’s Seaport advances second candidate to clinical trials
- PureTech (PRTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PureTech Health Cash Runway Extended
- PureTech Health plc (PRTC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- PureTech launches new entity to advance IPF treatment deupirfenidone
- PureTech advances deupirfenidone as potential new standard for IPF
- PureTech Health to report half-yearly results on August 28
- Vedanta’s ulcerative colitis treatment fails to meet primary endpoint
- Former Teva North America CEO to lead PureTech’s new respiratory entity
- PureTech’s Seaport doses first patient in phase 2b depression study
- PureTech Health names Robert Lyne as interim CEO as Chowrira departs
- PureTech Health announces board chair Raju Kucherlapati steps down
- PureTech Health announces board leadership transition
- PureTech Health issues shares to executives following RSU vesting
- PureTech Health issues shares to non-executive directors as RSUs vest
- PureTech Health announces RSU vesting and share transactions by PDMR
- Why This Biotech Stock Just Doubled In A Single Day - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- PureTech Health: Results of Annual General Meeting
- PureTech to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- PureTech set for Jefferies Global Healthcare Conference chat
- PureTech’s Deupirfenidone (LYT-100) Demonstrates Strong and Durable Efficacy as a Monotherapy with Favorable Tolerability in Phase 2b ELEVATE IPF Trial
- Greenbrier, RPM International, CVRx And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Collective Mining (AMEX:CNL), Celcuity (NASDAQ:CELC)
Дневной диапазон
14.59 14.91
Годовой диапазон
13.30 24.99
- Предыдущее закрытие
- 15.39
- Open
- 14.91
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Low
- 14.59
- High
- 14.91
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -4.48%
- Месячное изменение
- -7.31%
- 6-месячное изменение
- -23.36%
- Годовое изменение
- -24.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.