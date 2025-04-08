Divisas / PRTC
PRTC: PureTech Health plc - American Depositary Shares
14.79 USD 0.09 (0.61%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRTC de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.59, mientras que el máximo ha alcanzado 14.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PureTech Health plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRTC News
Rango diario
14.59 14.79
Rango anual
13.30 24.99
- Cierres anteriores
- 14.70
- Open
- 14.64
- Bid
- 14.79
- Ask
- 15.09
- Low
- 14.59
- High
- 14.79
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- -6.75%
- Cambio a 6 meses
- -22.89%
- Cambio anual
- -24.15%
