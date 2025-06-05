Dövizler / PRKS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock
51.22 USD 0.29 (0.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRKS fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.10 ve Yüksek fiyatı olarak 52.65 aralığında işlem gördü.
United Parks & Resorts Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRKS haberleri
- United Parks & Resorts stockholders approve $500 million buyback plan
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- United Parks & Resorts appoints Kevin Connelly as chief accounting officer
- United Parks & Resorts: Orlando Performance Was Encouraging, But It Is Not Enough (NYSE:PRKS)
- United Parks & Resorts stock price target raised by Mizuho amid cost concerns
- Goldman Sachs lowers United Parks & Resorts stock price target on industry pressures
- Stifel lowers United Parks & Resorts stock price target to $63 on weather impact
- United Parks & Resorts stock price target lowered to $66 at Guggenheim
- United Parks & Resorts (PRKS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United Parks & Resorts (PRKS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Madison Square Garden (MSGS) Q4 Earnings Expected to Decline
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mizuho lowers United Parks & Resorts stock price target on slower trends
- United Parks & Resorts (PRKS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- United Parks & Resorts stock price target lowered by Guggenheim on weather issues
- Six Flags Stock: A Roller Coaster Worth Riding (NYSE:FUN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Walt Disney May Lose Some Summer Magic (NYSE:DIS)
- In Celebration of July 4th, Busch Gardens is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- In Celebration of July 4th, SeaWorld is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- Six Flags Entertainment: I’m Not Getting On This Roller Coaster (NYSE:FUN)
- Meet the Emperors: SeaWorld Orlando Introduces Western Hemisphere’s Only Emperor Penguins
- Citi lowers United Parks & Resorts stock price target to $49
- United Parks And Resorts (SeaWorld): I Think It Could Double In The Rest Of 2025 (PRKS)
Günlük aralık
51.10 52.65
Yıllık aralık
37.68 60.83
- Önceki kapanış
- 51.51
- Açılış
- 51.99
- Satış
- 51.22
- Alış
- 51.52
- Düşük
- 51.10
- Yüksek
- 52.65
- Hacim
- 1.283 K
- Günlük değişim
- -0.56%
- Aylık değişim
- -1.37%
- 6 aylık değişim
- 12.97%
- Yıllık değişim
- 1.43%
21 Eylül, Pazar