FiyatlarBölümler
Dövizler / PRKS
Geri dön - Hisse senetleri

PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock

51.22 USD 0.29 (0.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRKS fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.10 ve Yüksek fiyatı olarak 52.65 aralığında işlem gördü.

United Parks & Resorts Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRKS haberleri

Günlük aralık
51.10 52.65
Yıllık aralık
37.68 60.83
Önceki kapanış
51.51
Açılış
51.99
Satış
51.22
Alış
51.52
Düşük
51.10
Yüksek
52.65
Hacim
1.283 K
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
-1.37%
6 aylık değişim
12.97%
Yıllık değişim
1.43%
21 Eylül, Pazar