PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock
51.22 USD 0.29 (0.56%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRKS a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.10 et à un maximum de 52.65.
Suivez la dynamique United Parks & Resorts Inc Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRKS Nouvelles
Range quotidien
51.10 52.65
Range Annuel
37.68 60.83
- Clôture Précédente
- 51.51
- Ouverture
- 51.99
- Bid
- 51.22
- Ask
- 51.52
- Plus Bas
- 51.10
- Plus Haut
- 52.65
- Volume
- 1.283 K
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- -1.37%
- Changement à 6 Mois
- 12.97%
- Changement Annuel
- 1.43%
20 septembre, samedi