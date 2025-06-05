Moedas / PRKS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock
51.48 USD 0.87 (1.72%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRKS para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.81 e o mais alto foi 51.74.
Veja a dinâmica do par de moedas United Parks & Resorts Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRKS Notícias
- United Parks & Resorts stockholders approve $500 million buyback plan
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- United Parks & Resorts appoints Kevin Connelly as chief accounting officer
- United Parks & Resorts: Orlando Performance Was Encouraging, But It Is Not Enough (NYSE:PRKS)
- United Parks & Resorts stock price target raised by Mizuho amid cost concerns
- Goldman Sachs lowers United Parks & Resorts stock price target on industry pressures
- Stifel lowers United Parks & Resorts stock price target to $63 on weather impact
- United Parks & Resorts stock price target lowered to $66 at Guggenheim
- United Parks & Resorts (PRKS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United Parks & Resorts (PRKS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Madison Square Garden (MSGS) Q4 Earnings Expected to Decline
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mizuho lowers United Parks & Resorts stock price target on slower trends
- United Parks & Resorts (PRKS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- United Parks & Resorts stock price target lowered by Guggenheim on weather issues
- Six Flags Stock: A Roller Coaster Worth Riding (NYSE:FUN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Walt Disney May Lose Some Summer Magic (NYSE:DIS)
- In Celebration of July 4th, Busch Gardens is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- In Celebration of July 4th, SeaWorld is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- Six Flags Entertainment: I’m Not Getting On This Roller Coaster (NYSE:FUN)
- Meet the Emperors: SeaWorld Orlando Introduces Western Hemisphere’s Only Emperor Penguins
- Citi lowers United Parks & Resorts stock price target to $49
- United Parks And Resorts (SeaWorld): I Think It Could Double In The Rest Of 2025 (PRKS)
Faixa diária
50.81 51.74
Faixa anual
37.68 60.83
- Fechamento anterior
- 50.61
- Open
- 50.93
- Bid
- 51.48
- Ask
- 51.78
- Low
- 50.81
- High
- 51.74
- Volume
- 247
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- -0.87%
- Mudança de 6 meses
- 13.54%
- Mudança anual
- 1.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh