Валюты / PRKS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock
50.96 USD 0.57 (1.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRKS за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.45, а максимальная — 51.91.
Следите за динамикой United Parks & Resorts Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRKS
- United Parks & Resorts stockholders approve $500 million buyback plan
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- United Parks & Resorts appoints Kevin Connelly as chief accounting officer
- United Parks & Resorts: Orlando Performance Was Encouraging, But It Is Not Enough (NYSE:PRKS)
- United Parks & Resorts stock price target raised by Mizuho amid cost concerns
- Goldman Sachs lowers United Parks & Resorts stock price target on industry pressures
- Stifel lowers United Parks & Resorts stock price target to $63 on weather impact
- United Parks & Resorts stock price target lowered to $66 at Guggenheim
- United Parks & Resorts (PRKS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United Parks & Resorts (PRKS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Madison Square Garden (MSGS) Q4 Earnings Expected to Decline
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mizuho lowers United Parks & Resorts stock price target on slower trends
- United Parks & Resorts (PRKS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- United Parks & Resorts stock price target lowered by Guggenheim on weather issues
- Six Flags Stock: A Roller Coaster Worth Riding (NYSE:FUN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Walt Disney May Lose Some Summer Magic (NYSE:DIS)
- In Celebration of July 4th, Busch Gardens is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- In Celebration of July 4th, SeaWorld is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- Six Flags Entertainment: I’m Not Getting On This Roller Coaster (NYSE:FUN)
- Meet the Emperors: SeaWorld Orlando Introduces Western Hemisphere’s Only Emperor Penguins
- Citi lowers United Parks & Resorts stock price target to $49
- United Parks And Resorts (SeaWorld): I Think It Could Double In The Rest Of 2025 (PRKS)
Дневной диапазон
50.45 51.91
Годовой диапазон
37.68 60.83
- Предыдущее закрытие
- 51.53
- Open
- 51.63
- Bid
- 50.96
- Ask
- 51.26
- Low
- 50.45
- High
- 51.91
- Объем
- 1.098 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- 12.40%
- Годовое изменение
- 0.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.