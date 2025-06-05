Währungen / PRKS
PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock
51.51 USD 0.90 (1.78%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRKS hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.81 bis zu einem Hoch von 51.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Parks & Resorts Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRKS News
- United Parks & Resorts stockholders approve $500 million buyback plan
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- United Parks & Resorts appoints Kevin Connelly as chief accounting officer
- United Parks & Resorts: Orlando Performance Was Encouraging, But It Is Not Enough (NYSE:PRKS)
- United Parks & Resorts stock price target raised by Mizuho amid cost concerns
- Goldman Sachs lowers United Parks & Resorts stock price target on industry pressures
- Stifel lowers United Parks & Resorts stock price target to $63 on weather impact
- United Parks & Resorts stock price target lowered to $66 at Guggenheim
- United Parks & Resorts (PRKS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United Parks & Resorts (PRKS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Madison Square Garden (MSGS) Q4 Earnings Expected to Decline
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mizuho lowers United Parks & Resorts stock price target on slower trends
- United Parks & Resorts (PRKS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- United Parks & Resorts stock price target lowered by Guggenheim on weather issues
- Six Flags Stock: A Roller Coaster Worth Riding (NYSE:FUN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Walt Disney May Lose Some Summer Magic (NYSE:DIS)
- In Celebration of July 4th, Busch Gardens is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- In Celebration of July 4th, SeaWorld is Proud to Honor Veterans and Active-Duty Military with FREE Tickets as a Thank You for their Service
- Six Flags Entertainment: I’m Not Getting On This Roller Coaster (NYSE:FUN)
- Meet the Emperors: SeaWorld Orlando Introduces Western Hemisphere’s Only Emperor Penguins
- Citi lowers United Parks & Resorts stock price target to $49
- United Parks And Resorts (SeaWorld): I Think It Could Double In The Rest Of 2025 (PRKS)
Tagesspanne
50.81 51.74
Jahresspanne
37.68 60.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.61
- Eröffnung
- 50.93
- Bid
- 51.51
- Ask
- 51.81
- Tief
- 50.81
- Hoch
- 51.74
- Volumen
- 926
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- 13.61%
- Jahresänderung
- 2.00%
