PRKS: United Parks & Resorts Inc Common Stock

51.51 USD 0.90 (1.78%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRKS hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.81 bis zu einem Hoch von 51.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Parks & Resorts Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
50.81 51.74
Jahresspanne
37.68 60.83
Vorheriger Schlusskurs
50.61
Eröffnung
50.93
Bid
51.51
Ask
51.81
Tief
50.81
Hoch
51.74
Volumen
926
Tagesänderung
1.78%
Monatsänderung
-0.81%
6-Monatsänderung
13.61%
Jahresänderung
2.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K