FiyatlarBölümler
Dövizler / PRK
Geri dön - Hisse senetleri

PRK: Park National Corporation

168.37 USD 3.03 (1.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRK fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.00 ve Yüksek fiyatı olarak 170.27 aralığında işlem gördü.

Park National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRK haberleri

Günlük aralık
167.00 170.27
Yıllık aralık
137.97 207.99
Önceki kapanış
171.40
Açılış
168.98
Satış
168.37
Alış
168.67
Düşük
167.00
Yüksek
170.27
Hacim
62
Günlük değişim
-1.77%
Aylık değişim
-1.42%
6 aylık değişim
11.50%
Yıllık değişim
0.83%
21 Eylül, Pazar