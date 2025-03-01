Валюты / PRK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRK: Park National Corporation
164.20 USD 2.04 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRK за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.98, а максимальная — 165.61.
Следите за динамикой Park National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRK
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Park National Stock: Further Margin Growth Will Support Earnings (NYSE:PRK)
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Park National Corporation names Matthew Miller as next CEO
- Park National (PRK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Park National earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Civista Bancshares (CIVB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- Raymond James initiates Park National stock with Market Perform rating
- Park National to redeem $175 million in subordinated notes on September 1
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Park National: Upgrading To Hold After Recent Price Rout, Earnings Outlook Positive (PRK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Дневной диапазон
162.98 165.61
Годовой диапазон
137.97 207.99
- Предыдущее закрытие
- 166.24
- Open
- 165.61
- Bid
- 164.20
- Ask
- 164.50
- Low
- 162.98
- High
- 165.61
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- -3.86%
- 6-месячное изменение
- 8.73%
- Годовое изменение
- -1.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.