КотировкиРазделы
Валюты / PRK
Назад в Рынок акций США

PRK: Park National Corporation

164.20 USD 2.04 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRK за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.98, а максимальная — 165.61.

Следите за динамикой Park National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PRK

Дневной диапазон
162.98 165.61
Годовой диапазон
137.97 207.99
Предыдущее закрытие
166.24
Open
165.61
Bid
164.20
Ask
164.50
Low
162.98
High
165.61
Объем
50
Дневное изменение
-1.23%
Месячное изменение
-3.86%
6-месячное изменение
8.73%
Годовое изменение
-1.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.