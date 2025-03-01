Moedas / PRK
PRK: Park National Corporation
168.26 USD 3.32 (2.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRK para hoje mudou para 2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 166.72 e o mais alto foi 169.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Park National Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
166.72 169.08
Faixa anual
137.97 207.99
- Fechamento anterior
- 164.94
- Open
- 166.72
- Bid
- 168.26
- Ask
- 168.56
- Low
- 166.72
- High
- 169.08
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 2.01%
- Mudança mensal
- -1.48%
- Mudança de 6 meses
- 11.42%
- Mudança anual
- 0.76%
