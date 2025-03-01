Divisas / PRK
PRK: Park National Corporation
164.94 USD 0.74 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRK de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 164.94, mientras que el máximo ha alcanzado 169.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Park National Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
164.94 169.59
Rango anual
137.97 207.99
- Cierres anteriores
- 164.20
- Open
- 164.97
- Bid
- 164.94
- Ask
- 165.24
- Low
- 164.94
- High
- 169.59
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 0.45%
- Cambio mensual
- -3.43%
- Cambio a 6 meses
- 9.22%
- Cambio anual
- -1.23%
