PRK: Park National Corporation
171.40 USD 6.46 (3.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRKの今日の為替レートは、3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり166.72の安値と171.40の高値で取引されました。
Park National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
166.72 171.40
1年のレンジ
137.97 207.99
- 以前の終値
- 164.94
- 始値
- 166.72
- 買値
- 171.40
- 買値
- 171.70
- 安値
- 166.72
- 高値
- 171.40
- 出来高
- 62
- 1日の変化
- 3.92%
- 1ヶ月の変化
- 0.36%
- 6ヶ月の変化
- 13.50%
- 1年の変化
- 2.64%
