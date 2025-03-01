Währungen / PRK
PRK: Park National Corporation
171.40 USD 6.46 (3.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRK hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.72 bis zu einem Hoch von 171.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Park National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRK News
Tagesspanne
166.72 171.40
Jahresspanne
137.97 207.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 164.94
- Eröffnung
- 166.72
- Bid
- 171.40
- Ask
- 171.70
- Tief
- 166.72
- Hoch
- 171.40
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 3.92%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 13.50%
- Jahresänderung
- 2.64%
