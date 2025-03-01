KurseKategorien
PRK: Park National Corporation

171.40 USD 6.46 (3.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRK hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.72 bis zu einem Hoch von 171.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Park National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
166.72 171.40
Jahresspanne
137.97 207.99
Vorheriger Schlusskurs
164.94
Eröffnung
166.72
Bid
171.40
Ask
171.70
Tief
166.72
Hoch
171.40
Volumen
62
Tagesänderung
3.92%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
13.50%
Jahresänderung
2.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K