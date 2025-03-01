CotationsSections
PRK: Park National Corporation

168.37 USD 3.03 (1.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PRK a changé de -1.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.00 et à un maximum de 170.27.

Suivez la dynamique Park National Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
167.00 170.27
Range Annuel
137.97 207.99
Clôture Précédente
171.40
Ouverture
168.98
Bid
168.37
Ask
168.67
Plus Bas
167.00
Plus Haut
170.27
Volume
62
Changement quotidien
-1.77%
Changement Mensuel
-1.42%
Changement à 6 Mois
11.50%
Changement Annuel
0.83%
