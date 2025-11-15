PRHI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Presurance Holdings, Inc. hisse senedi 1.1400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.0900 - 1.1600 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.1200 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 58 değerine ulaştı. PRHI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Presurance Holdings, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Presurance Holdings, Inc. hisse senedi şu anda 1.1400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -13.64% ve USD değerlerini izler. PRHI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PRHI hisse senedi nasıl alınır? Presurance Holdings, Inc. hisselerini şu anki 1.1400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.1400 ve Ask 1.1430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 58 ve günlük değişim oranı 3.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PRHI fiyat hareketlerini takip edin.

PRHI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Presurance Holdings, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.0700 - 2.8300 ve mevcut fiyatı 1.1400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.1400 veya Ask 1.1430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -19.72% ve 6 aylık değişim oranı -13.64% değerlerini karşılaştırır. PRHI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Presurance Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Presurance Holdings, Inc. hisse senedi yıllık olarak 2.8300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.0700 - 2.8300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.1200 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Presurance Holdings, Inc. performansını takip edin.

Presurance Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Presurance Holdings, Inc. (PRHI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.0700 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.1400 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.0700 - 2.8300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PRHI fiyat hareketlerini izleyin.