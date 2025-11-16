- Übersicht
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von PRHI hat sich für heute um 1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.0900 bis zu einem Hoch von 1.1600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Presurance Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PRHI heute?
Die Aktie von Presurance Holdings, Inc. (PRHI) notiert heute bei 1.1400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.0900 - 1.1600 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.1200 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von PRHI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PRHI Dividenden?
Presurance Holdings, Inc. wird derzeit mit 1.1400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -13.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PRHI zu verfolgen.
Wie kaufe ich PRHI-Aktien?
Sie können Aktien von Presurance Holdings, Inc. (PRHI) zum aktuellen Kurs von 1.1400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.1400 oder 1.1430 platziert, während 58 und 3.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PRHI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PRHI-Aktien?
Bei einer Investition in Presurance Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 1.0700 - 2.8300 und der aktuelle Kurs 1.1400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -19.72% und -13.64%, bevor sie Orders zu 1.1400 oder 1.1430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PRHI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Presurance Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Presurance Holdings, Inc. (PRHI) im vergangenen Jahr lag bei 2.8300. Innerhalb von 1.0700 - 2.8300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.1200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Presurance Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Presurance Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Presurance Holdings, Inc. (PRHI) im Laufe des Jahres betrug 1.0700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.1400 und der Spanne 1.0700 - 2.8300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PRHI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PRHI statt?
Presurance Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.1200 und -13.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.1200
- Eröffnung
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Tief
- 1.0900
- Hoch
- 1.1600
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- 1.79%
- Monatsänderung
- -19.72%
- 6-Monatsänderung
- -13.64%
- Jahresänderung
- -13.64%