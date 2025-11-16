- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
Le taux de change de PRHI a changé de 1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.0900 et à un maximum de 1.1600.
Suivez la dynamique Presurance Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PRHI aujourd'hui ?
L'action Presurance Holdings, Inc. est cotée à 1.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.0900 - 1.1600, a clôturé hier à 1.1200 et son volume d'échange a atteint 58. Le graphique en temps réel du cours de PRHI présente ces mises à jour.
L'action Presurance Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Presurance Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 1.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -13.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PRHI.
Comment acheter des actions PRHI ?
Vous pouvez acheter des actions Presurance Holdings, Inc. au cours actuel de 1.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.1400 ou de 1.1430, le 58 et le 3.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PRHI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PRHI ?
Investir dans Presurance Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.0700 - 2.8300 et le prix actuel 1.1400. Beaucoup comparent -19.72% et -13.64% avant de passer des ordres à 1.1400 ou 1.1430. Consultez le graphique du cours de PRHI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Presurance Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Presurance Holdings, Inc. l'année dernière était 2.8300. Au cours de 1.0700 - 2.8300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.1200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Presurance Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Presurance Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) sur l'année a été 1.0700. Sa comparaison avec 1.1400 et 1.0700 - 2.8300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PRHI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PRHI a-t-elle été divisée ?
Presurance Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.1200 et -13.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.1200
- Ouverture
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Plus Bas
- 1.0900
- Plus Haut
- 1.1600
- Volume
- 58
- Changement quotidien
- 1.79%
- Changement Mensuel
- -19.72%
- Changement à 6 Mois
- -13.64%
- Changement Annuel
- -13.64%