PRHI: Presurance Holdings, Inc.

1.1400 USD 0.0200 (1.79%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRHI за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.0900, а максимальная — 1.1600.

Следите за динамикой Presurance Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRHI сегодня?

Presurance Holdings, Inc. (PRHI) сегодня оценивается на уровне 1.1400. Инструмент торгуется в пределах 1.0900 - 1.1600, вчерашнее закрытие составило 1.1200, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Presurance Holdings, Inc.?

Presurance Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 1.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.64% и USD. Отслеживайте движения PRHI на графике в реальном времени.

Как купить акции PRHI?

Вы можете купить акции Presurance Holdings, Inc. (PRHI) по текущей цене 1.1400. Ордера обычно размещаются около 1.1400 или 1.1430, тогда как 58 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRHI?

Инвестирование в Presurance Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.0700 - 2.8300 и текущей цены 1.1400. Многие сравнивают -19.72% и -13.64% перед размещением ордеров на 1.1400 или 1.1430. Изучайте ежедневные изменения цены PRHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Presurance Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Presurance Holdings, Inc. (PRHI) за последний год составила 2.8300. Акции заметно колебались в пределах 1.0700 - 2.8300, сравнение с 1.1200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Presurance Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Presurance Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Presurance Holdings, Inc. (PRHI) за год составила 1.0700. Сравнение с текущими 1.1400 и 1.0700 - 2.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRHI?

В прошлом Presurance Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.1200 и -13.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.0900 1.1600
Годовой диапазон
1.0700 2.8300
Предыдущее закрытие
1.1200
Open
1.1000
Bid
1.1400
Ask
1.1430
Low
1.0900
High
1.1600
Объем
58
Дневное изменение
1.79%
Месячное изменение
-19.72%
6-месячное изменение
-13.64%
Годовое изменение
-13.64%
16 ноября, воскресенье