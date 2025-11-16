- Обзор рынка
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
Курс PRHI за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.0900, а максимальная — 1.1600.
Следите за динамикой Presurance Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRHI сегодня?
Presurance Holdings, Inc. (PRHI) сегодня оценивается на уровне 1.1400. Инструмент торгуется в пределах 1.0900 - 1.1600, вчерашнее закрытие составило 1.1200, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Presurance Holdings, Inc.?
Presurance Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 1.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.64% и USD. Отслеживайте движения PRHI на графике в реальном времени.
Как купить акции PRHI?
Вы можете купить акции Presurance Holdings, Inc. (PRHI) по текущей цене 1.1400. Ордера обычно размещаются около 1.1400 или 1.1430, тогда как 58 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRHI?
Инвестирование в Presurance Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.0700 - 2.8300 и текущей цены 1.1400. Многие сравнивают -19.72% и -13.64% перед размещением ордеров на 1.1400 или 1.1430. Изучайте ежедневные изменения цены PRHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Presurance Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Presurance Holdings, Inc. (PRHI) за последний год составила 2.8300. Акции заметно колебались в пределах 1.0700 - 2.8300, сравнение с 1.1200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Presurance Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Presurance Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Presurance Holdings, Inc. (PRHI) за год составила 1.0700. Сравнение с текущими 1.1400 и 1.0700 - 2.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRHI?
В прошлом Presurance Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.1200 и -13.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.1200
- Open
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0900
- High
- 1.1600
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- -19.72%
- 6-месячное изменение
- -13.64%
- Годовое изменение
- -13.64%