PRHI: Presurance Holdings, Inc.
El tipo de cambio de PRHI de hoy ha cambiado un 1.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.0900, mientras que el máximo ha alcanzado 1.1600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Presurance Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PRHI hoy?
Presurance Holdings, Inc. (PRHI) se evalúa hoy en 1.1400. El instrumento se negocia dentro de 1.0900 - 1.1600; el cierre de ayer ha sido 1.1200 y el volumen comercial ha alcanzado 58. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PRHI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Presurance Holdings, Inc.?
Presurance Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 1.1400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -13.64% y USD. Monitoree los movimientos de PRHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PRHI?
Puede comprar acciones de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) al precio actual de 1.1400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.1400 o 1.1430, mientras que 58 y 3.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PRHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PRHI?
Invertir en Presurance Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.0700 - 2.8300 y el precio actual 1.1400. Muchos comparan -19.72% y -13.64% antes de colocar órdenes en 1.1400 o 1.1430. Estudie los cambios diarios de precios de PRHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Presurance Holdings, Inc.?
El precio más alto de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) en el último año ha sido 2.8300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.0700 - 2.8300, una comparación con 1.1200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Presurance Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Presurance Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) para el año ha sido 1.0700. La comparación con los actuales 1.1400 y 1.0700 - 2.8300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PRHI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PRHI?
En el pasado, Presurance Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.1200 y -13.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.1200
- Open
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0900
- High
- 1.1600
- Volumen
- 58
- Cambio diario
- 1.79%
- Cambio mensual
- -19.72%
- Cambio a 6 meses
- -13.64%
- Cambio anual
- -13.64%