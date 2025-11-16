- 概要
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
PRHIの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり1.0900の安値と1.1600の高値で取引されました。
Presurance Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PRHI株の現在の価格は？
Presurance Holdings, Inc.の株価は本日1.1400です。1.0900 - 1.1600内で取引され、前日の終値は1.1200、取引量は58に達しました。PRHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Presurance Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？
Presurance Holdings, Inc.の現在の価格は1.1400です。配当方針は会社によりますが、投資家は-13.64%やUSDにも注目します。PRHIの動きはライブチャートで確認できます。
PRHI株を買う方法は？
Presurance Holdings, Inc.の株は現在1.1400で購入可能です。注文は通常1.1400または1.1430付近で行われ、58や3.64%が市場の動きを示します。PRHIの最新情報はライブチャートで確認できます。
PRHI株に投資する方法は？
Presurance Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅1.0700 - 2.8300と現在の1.1400を考慮します。注文は多くの場合1.1400や1.1430で行われる前に、-19.72%や-13.64%と比較されます。PRHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Presurance Holdings, Inc.の株の最高値は？
Presurance Holdings, Inc.の過去1年の最高値は2.8300でした。1.0700 - 2.8300内で株価は大きく変動し、1.1200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Presurance Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Presurance Holdings, Inc.の株の最低値は？
Presurance Holdings, Inc.(PRHI)の年間最安値は1.0700でした。現在の1.1400や1.0700 - 2.8300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PRHIの動きはライブチャートで確認できます。
PRHIの株式分割はいつ行われましたか？
Presurance Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.1200、-13.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.1200
- 始値
- 1.1000
- 買値
- 1.1400
- 買値
- 1.1430
- 安値
- 1.0900
- 高値
- 1.1600
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- 1.79%
- 1ヶ月の変化
- -19.72%
- 6ヶ月の変化
- -13.64%
- 1年の変化
- -13.64%