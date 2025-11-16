报价部分
PRHI: Presurance Holdings, Inc.

1.1400 USD 0.0200 (1.79%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PRHI汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点1.0900和高点1.1600进行交易。

关注Presurance Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PRHI股票今天的价格是多少？

Presurance Holdings, Inc.股票今天的定价为1.1400。它在1.0900 - 1.1600范围内交易，昨天的收盘价为1.1200，交易量达到58。PRHI的实时价格图表显示了这些更新。

Presurance Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Presurance Holdings, Inc.目前的价值为1.1400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.64%和USD。实时查看图表以跟踪PRHI走势。

如何购买PRHI股票？

您可以以1.1400的当前价格购买Presurance Holdings, Inc.股票。订单通常设置在1.1400或1.1430附近，而58和3.64%显示市场活动。立即关注PRHI的实时图表更新。

如何投资PRHI股票？

投资Presurance Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.0700 - 2.8300和当前价格1.1400。许多人在以1.1400或1.1430下订单之前，会比较-19.72%和。实时查看PRHI价格图表，了解每日变化。

Presurance Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Presurance Holdings, Inc.的最高价格是2.8300。在1.0700 - 2.8300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Presurance Holdings, Inc.的绩效。

Presurance Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Presurance Holdings, Inc.（PRHI）的最低价格为1.0700。将其与当前的1.1400和1.0700 - 2.8300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRHI股票是什么时候拆分的？

Presurance Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.1200和-13.64%中可见。

16 十一月, 星期日