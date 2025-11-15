- Visão do mercado
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
A taxa do PRHI para hoje mudou para 1.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.0900 e o mais alto foi 1.1600.
Veja a dinâmica do par de moedas Presurance Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PRHI hoje?
Hoje Presurance Holdings, Inc. (PRHI) está avaliado em 1.1400. O instrumento é negociado dentro de 1.0900 - 1.1600, o fechamento de ontem foi 1.1200, e o volume de negociação atingiu 58. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PRHI em tempo real.
As ações de Presurance Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Presurance Holdings, Inc. está avaliado em 1.1400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -13.64% e USD. Monitore os movimentos de PRHI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PRHI?
Você pode comprar ações de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) pelo preço atual 1.1400. Ordens geralmente são executadas perto de 1.1400 ou 1.1430, enquanto 58 e 3.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PRHI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PRHI?
Investir em Presurance Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 1.0700 - 2.8300 e o preço atual 1.1400. Muitos comparam -19.72% e -13.64% antes de enviar ordens em 1.1400 ou 1.1430. Estude as mudanças diárias de preço de PRHI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Presurance Holdings, Inc.?
O maior preço de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) no último ano foi 2.8300. As ações oscilaram bastante dentro de 1.0700 - 2.8300, e a comparação com 1.1200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Presurance Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Presurance Holdings, Inc.?
O menor preço de Presurance Holdings, Inc. (PRHI) no ano foi 1.0700. A comparação com o preço atual 1.1400 e 1.0700 - 2.8300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PRHI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PRHI?
No passado Presurance Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.1200 e -13.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.1200
- Open
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0900
- High
- 1.1600
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 1.79%
- Mudança mensal
- -19.72%
- Mudança de 6 meses
- -13.64%
- Mudança anual
- -13.64%