- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRHI: Presurance Holdings, Inc.
Il tasso di cambio PRHI ha avuto una variazione del 1.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.0900 e ad un massimo di 1.1600.
Segui le dinamiche di Presurance Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PRHI oggi?
Oggi le azioni Presurance Holdings, Inc. sono prezzate a 1.1400. Viene scambiato all'interno di 1.0900 - 1.1600, la chiusura di ieri è stata 1.1200 e il volume degli scambi ha raggiunto 58. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PRHI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Presurance Holdings, Inc. pagano dividendi?
Presurance Holdings, Inc. è attualmente valutato a 1.1400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -13.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PRHI.
Come acquistare azioni PRHI?
Puoi acquistare azioni Presurance Holdings, Inc. al prezzo attuale di 1.1400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.1400 o 1.1430, mentre 58 e 3.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PRHI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PRHI?
Investire in Presurance Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.0700 - 2.8300 e il prezzo attuale 1.1400. Molti confrontano -19.72% e -13.64% prima di effettuare ordini su 1.1400 o 1.1430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PRHI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Presurance Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Presurance Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.8300. All'interno di 1.0700 - 2.8300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.1200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Presurance Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Presurance Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Presurance Holdings, Inc. (PRHI) nel corso dell'anno è stato 1.0700. Confrontandolo con gli attuali 1.1400 e 1.0700 - 2.8300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PRHI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PRHI?
Presurance Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.1200 e -13.64%.
- Chiusura Precedente
- 1.1200
- Apertura
- 1.1000
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Minimo
- 1.0900
- Massimo
- 1.1600
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- 1.79%
- Variazione Mensile
- -19.72%
- Variazione Semestrale
- -13.64%
- Variazione Annuale
- -13.64%