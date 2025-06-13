FiyatlarBölümler
Dövizler / PPC
Geri dön - Hisse senetleri

PPC: Pilgrim's Pride Corporation

40.69 USD 0.70 (1.69%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PPC fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.57 ve Yüksek fiyatı olarak 41.52 aralığında işlem gördü.

Pilgrim's Pride Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPC haberleri

Günlük aralık
40.57 41.52
Yıllık aralık
40.57 57.17
Önceki kapanış
41.39
Açılış
41.52
Satış
40.69
Alış
40.99
Düşük
40.57
Yüksek
41.52
Hacim
3.910 K
Günlük değişim
-1.69%
Aylık değişim
-8.46%
6 aylık değişim
-26.14%
Yıllık değişim
-11.23%
21 Eylül, Pazar