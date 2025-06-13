通貨 / PPC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PPC: Pilgrim's Pride Corporation
41.39 USD 0.93 (2.20%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPCの今日の為替レートは、-2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり40.92の安値と42.19の高値で取引されました。
Pilgrim's Pride Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPC News
- ピルグリムズ・プライド社株、52週安値の41.56ドルを記録
- Pilgrims Pride Corp stock hits 52-week low at 41.56 USD
- Is Pilgrim's Pride (PPC) Stock Undervalued Right Now?
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Why Is Pilgrim's Pride (PPC) Down 7.9% Since Last Earnings Report?
- JBS sees US cattle cycle improving from late 2027
- Pilgrim's Pride Leans Into E-Commerce: Can It Win the Digital Shelf?
- Pilgrim's Pride (PPC) Q2 Revenue Up 4%
- Panama Ports says it will discuss ports sale with Panama government
- Pilgrims Pride earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Pilgrim's Pride (PPC) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Pilgrim's Pride: Looks Cheap And Attractive But With A Commodity Catch (NASDAQ:PPC)
- Pilgrim's Pride (PPC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- Why Pilgrim's Pride (PPC) Dipped More Than Broader Market Today
- JBS N.V. Stock: Buy Before The Market Wakes Up To This Global Value Play (NYSE:JBS)
- Goldman Sachs initiates Hormel Foods stock with Buy rating
- Goldman Sachs initiates Pilgrim’s Pride stock with neutral rating
- Tyson Foods: Margins Tight, Earnings Mixed, Hold This Protein Leader (NYSE:TSN)
- Brazil beef barons' Wall Street listing caps a return from exile
1日のレンジ
40.92 42.19
1年のレンジ
40.92 57.17
- 以前の終値
- 42.32
- 始値
- 41.97
- 買値
- 41.39
- 買値
- 41.69
- 安値
- 40.92
- 高値
- 42.19
- 出来高
- 4.150 K
- 1日の変化
- -2.20%
- 1ヶ月の変化
- -6.88%
- 6ヶ月の変化
- -24.87%
- 1年の変化
- -9.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K