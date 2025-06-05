Divisas / PPC
PPC: Pilgrim's Pride Corporation
42.32 USD 0.22 (0.52%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PPC de hoy ha cambiado un -0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.19, mientras que el máximo ha alcanzado 43.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pilgrim's Pride Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PPC News
Rango diario
42.19 43.20
Rango anual
41.95 57.17
- Cierres anteriores
- 42.54
- Open
- 42.52
- Bid
- 42.32
- Ask
- 42.62
- Low
- 42.19
- High
- 43.20
- Volumen
- 4.113 K
- Cambio diario
- -0.52%
- Cambio mensual
- -4.79%
- Cambio a 6 meses
- -23.18%
- Cambio anual
- -7.68%
