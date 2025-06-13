통화 / PPC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PPC: Pilgrim's Pride Corporation
40.69 USD 0.70 (1.69%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PPC 환율이 오늘 -1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.57이고 고가는 41.52이었습니다.
Pilgrim's Pride Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPC News
- 필그림스 프라이드, 52주 신저가 기록: 41.56 USD
- Pilgrims Pride Corp stock hits 52-week low at 41.56 USD
- Is Pilgrim's Pride (PPC) Stock Undervalued Right Now?
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Why Is Pilgrim's Pride (PPC) Down 7.9% Since Last Earnings Report?
- JBS sees US cattle cycle improving from late 2027
- Pilgrim's Pride Leans Into E-Commerce: Can It Win the Digital Shelf?
- Pilgrim's Pride (PPC) Q2 Revenue Up 4%
- Panama Ports says it will discuss ports sale with Panama government
- Pilgrims Pride earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Pilgrim's Pride (PPC) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Pilgrim's Pride: Looks Cheap And Attractive But With A Commodity Catch (NASDAQ:PPC)
- Pilgrim's Pride (PPC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- Why Pilgrim's Pride (PPC) Dipped More Than Broader Market Today
- JBS N.V. Stock: Buy Before The Market Wakes Up To This Global Value Play (NYSE:JBS)
- Goldman Sachs initiates Hormel Foods stock with Buy rating
- Goldman Sachs initiates Pilgrim’s Pride stock with neutral rating
- Tyson Foods: Margins Tight, Earnings Mixed, Hold This Protein Leader (NYSE:TSN)
- Brazil beef barons' Wall Street listing caps a return from exile
일일 변동 비율
40.57 41.52
년간 변동
40.57 57.17
- 이전 종가
- 41.39
- 시가
- 41.52
- Bid
- 40.69
- Ask
- 40.99
- 저가
- 40.57
- 고가
- 41.52
- 볼륨
- 3.910 K
- 일일 변동
- -1.69%
- 월 변동
- -8.46%
- 6개월 변동
- -26.14%
- 년간 변동율
- -11.23%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K